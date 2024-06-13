В Італії сьогодні почався саміт G7. Україна – серед головних тем

У розкішному готелі Borgo Egnazia в регіоні Апулія на півдні Італії сьогодні розпочинається дводенний саміт лідерів країни Group of 7. Однією з головних тем заходу стане Україна, зокрема передача їй прибутків від заморожених російських активів, пише The Guardian.

Український президент Володимир Зеленський братиме особисту участь і зустрінеться з американським колегою Джо Байденом, а також лідерами Британії, Італії, Франції, Німеччини, Канади й Японії. Очікується, що їм вдасться досягти угоди про надання Києву $50 млрд кредиту, який сплачуватимуть за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських $300 млрд євро.

Більшість цих коштів утримується в межах Євросоюзу. ЄС на початку року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.

Окрім України, на саміті йтиметься про розвиток та кліматичні зміни та війну на Близькому Сході. На сьогодні заплановані дискусійні сесії щодо:

Африки, зміни клімату та розвитку

Близького Сходу

України (формат G7 + Україна)

України (формат G7)

Завтрашні сесії включають обговорення міграції, штучного інтелекту, енергетики, Індо-Тихоокеанського регіону та економічної безпеки.

Окрім українського президента, на саміт запрошені інші гості. Серед них: Папа Франциск, Король Йорданії, а також лідери Індії, Бразилії, Аргентини, Туреччини, ОАЕ, Кенії, Алжиру, Тунісу та Мавританії, яка головує в Африканському Союзі.

Окрім них, приїхали також президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.