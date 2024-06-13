На виборах мера Будапешта, де переміг проукраїнський кандидат, перерахують голоси

В Угорщині національна виборча комісія вирішила провести перерахунок голосів на виборах мера Будапешта, які відбулися 9 червня. Рішення має ознаки політично мотивованого, адже переможцем волевиявлення з мінімальною перевагою всього у 324 голоси став опозиційний до уряду кандидат.

Як пише "Європейська правда", посаду мав би за собою зберегти Гергей Корачонь - чинний мер, який неодноразово відзначався вчинками на підтримку України. Політик приїздив до Києва, відвідував місця злочинів росіян у Бучі, підіймав над мерією угорської столиці український прапор.

Давід Вітезі - кандидат, якого підтримує угорський уряд - вважає, що його поразка спричинена помилками виборців, які не були повідомлені про зняття з перегонів представника партії "Фідес". Таким чином комісія нарахувала аж 25 тисяч зіпсованих бюлетенів.

Гергей Корачонь наполягає на тому, що недійсні голоси - провина партії Віктора Орбана, яка в останній момент вирішила замість висунення свого кандидата підтримати Вітезі і таким чином створила на виборах хаос.