США запровадили нові санкції проти Росії. У список внесли понад 300 осіб і фірм

Сполучені Штати Америки 12 червня запровадили нові санкції проти Росії.

Як повідомив Державний департамент США, у список внесли понад 300 фізичних та юридичних осіб, щоб запобігти ухилянню держави-агресора від обмежувальних заходів. Санкції, зокрема, спрямовані на організації у третіх країнах, серед яких Китай.

Такий крок США має обмежити "майбутні прибутки Росії від енергетики, оскільки попередні санкції зупинили розвиток російського проєкту «Арктик СПГ-2» та інших майбутніх російських енергетичних проєктів". Також обмежувальні заходи спрямували проти оборонно-промислової бази РФ, білоруських підприємств, які підтримують російську військову машину, і осіб, причетних до депортації українських дітей.

Міністерство фінансів США повідомило, що під санкціями опинилися, зокрема, банки "ВТБ", "Сбербанк", «Промсвязьбанк», включивши також його офіси в Китаї, Киргизстані та Індії, Московська біржа і пов'язані з нею організації, страхова компанія «СОГАЗ», газові свердловини «Арктік СПГ-1» та «Арктік СПГ-3», Уралвагонзавод, Кіровенергомаш, Муромський машинобудівний завод, сім компаній, що базуються в КНР, які постачали товари для підтримки війни РФ в Україні, а також голова Гагаузької автономії у Молдові Євгенія Гуцул.

Крім того, Штати ввели заборону на постачання програмного забезпечення та ІТ будь-якій особі у Росії.