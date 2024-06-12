Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСвіт

США запровадили нові санкції проти Росії. У список внесли понад 300 осіб і фірм

обмежувальні заходи торкнулися енергетичної, банківської галузі та ІТ.

США запровадили нові санкції проти Росії. У список внесли понад 300 осіб і фірм
Фото: Наша Нива

Сполучені Штати Америки 12 червня запровадили нові санкції проти Росії. 

Як повідомив Державний департамент США, у список внесли понад 300 фізичних та юридичних осіб, щоб запобігти ухилянню держави-агресора від обмежувальних заходів. Санкції, зокрема, спрямовані на організації у третіх країнах, серед яких Китай.

Такий крок США має обмежити "майбутні прибутки Росії від енергетики, оскільки попередні санкції зупинили розвиток російського проєкту «Арктик СПГ-2» та інших майбутніх російських енергетичних проєктів". Також обмежувальні заходи спрямували проти оборонно-промислової бази РФ, білоруських підприємств, які підтримують російську військову машину, і осіб, причетних до депортації українських дітей.

Міністерство фінансів США повідомило, що під санкціями опинилися, зокрема, банки "ВТБ", "Сбербанк", «Промсвязьбанк», включивши також його офіси в Китаї, Киргизстані та Індії, Московська біржа і пов'язані з нею організації, страхова компанія «СОГАЗ», газові свердловини «Арктік СПГ-1» та «Арктік СПГ-3», Уралвагонзавод, Кіровенергомаш, Муромський машинобудівний завод, сім компаній, що базуються в КНР, які постачали товари для підтримки війни РФ в Україні, а також голова Гагаузької автономії у Молдові Євгенія Гуцул. 

Крім того, Штати ввели заборону на постачання програмного забезпечення та ІТ будь-якій особі у Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies