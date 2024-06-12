Нідерланди поставили Україні єдину умову щодо використання F-16 для атак по Росії

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні", - заявила нідерландська міністерка оборони.

Нідерланди поставили Україні єдину умову щодо використання їхніх винищувачів F-16 для атак по території Росії, передає "Суспільне".

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що Києву при цьому треба дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

"F-16 — це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", - заявила Оллонгрен.

За словами міністерки, як саме використовувати F-16 - це "рішення українських військових".

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", - додала глава нідерландського Міноборони.