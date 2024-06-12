Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСвіт

Нідерланди поставили Україні єдину умову щодо використання F-16 для атак по Росії

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні", - заявила нідерландська міністерка оборони.

Нідерланди поставили Україні єдину умову щодо використання F-16 для атак по Росії
Кайса Оллонгрен

Нідерланди поставили Україні єдину умову щодо використання їхніх винищувачів F-16 для атак по території Росії, передає "Суспільне".

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що Києву при цьому треба дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

"F-16 — це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", - заявила Оллонгрен.

За словами міністерки, як саме використовувати F-16 - це "рішення українських військових". 

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", - додала глава нідерландського Міноборони.

  • Амстердам надасть Києву свої винищувачі одразу після Данії цього літа.
  • Бельгія дозволила застосовувати F-16, які вона вже цьогоріч почне передавати Україні, лише для ударів по окупованій території, але не по Росії.
  • А от Данія, як і Нідерланди, не заперечує, щоб Україна била по військових цілях на території Росії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies