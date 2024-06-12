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Ліванська “Хезболла” випустила сьогодні у бік Ізраїлю близько 170 ракет, ‒ ЦАХАЛ

Атака стала відповіддю на ізраїльський удар, який вбив старшого польового командира бойовиків.

Ліванська “Хезболла” випустила сьогодні у бік Ізраїлю близько 170 ракет, ‒ ЦАХАЛ
Фото: Anadolu Ajansı

Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація “Хезболла” випустила сьогодні у бік Ізраїлю близько 170 ракет.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Деякі снаряди перехопила система ППО, більшість з них впали на відкритих територіях на півночі країни. 

Зайнялися кілька пожеж. Про постраждалих не повідомляється. 

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“Хезболла” взяла на себе відповідальність за атаку у відповідь на ізраїльський удар по ліванському селу Джуя, який вбив старшого польового командира Хезболли.

У ЦАХАЛі повідомили також, що ізраїльські винищувачі вразили пускову установку та об’єкти інфраструктури у районах Ханіне та Ятера на півдні Лівану, звідки бойовики обстрілювали Ізраїль.

Associated Press зазначає, що з 7 жовтня ізраїльські авіаудари по Лівану вбили понад 400 людей, більшість з яких були членами “Хезболли”, але серед загиблих також були понад 70 цивільних осіб. Унаслідок ударів Лівану на півночі Ізраїлю загинули 15 солдатів і 10 цивільних.

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