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Радбез ООН підтримав представлений Байденом план миру в Газі

14 країн-членів проголосували за припинення бойових дій, Росія утрималася.

Радбез ООН підтримав представлений Байденом план миру в Газі
Радбез ООН
Фото: EPA

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй у понеділок проголосувала за оприлюднену президентом США Джо Байденом пропозицію щодо урегулювання війни у Смузі Гази та встановлення режиму припинення вогню.

Як повідомляє Reuters, у тексті резолюції міститься заклик до палестинських бойовиків прийняти умови для завершення протистояння, яке триває вже вісім місяців. ХАМАС у своїй офіційній заяві підтримав мирний план та заявив, що працюватиме із посередниками над його втіленням.

Із 15 країн-членів Ради безпеки резолюцію про мир у Газі підтримали 14. Утрималася лише одна - Росія. Єдиний представник арабського світу, Алжир, пояснив підтримку документа тим, що він "дарує проблиск надії для палестинців і говорить про необхідність зупинити вбивства".

Мирний план, який Байден назвав ізраїльською ініціативою, передбачає кілька етапів тривалістю шість тижнів кожен, під час яких діятиме перемир'я. 

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