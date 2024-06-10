Міністр воєнного кабміну Ізраїлю Бенні Ганц оголосив про відставку: прем'єр не виконав його вимог

Міністр воєнного кабінету міністрів Ізраїлю Бенні Ганц оголосив про відставку на тлі поглиблення розбіжностей з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Політикам не вдалося досягнути консенсусу щодо постконфліктних планів, пише BBC.
Про звільнення міністр повідомив 9 червня на пресконференції у Тель-Авіві. Ганц сказав, що ухвалив це рішення із "важким серцем".
"На жаль, Нетаньягу заважає нам наблизитися до справжньої перемоги, а це є виправданням болісної кризи, що триває", – сказав він.
Ганц закликав прем'єра призначити дату виборів. Він є політичним суперником Нетаньягу та колишнім начальником штабу Армії оборони Ізраїлю.
Ізраїльський прем'єр після оголошення Ганца написав у X: "Зараз час для об'єднання, а не для розділення. Ми повинні залишатися єдиними перед лицем великих завдань. Я закликаю Бенні Ганца не залишати надзвичайного уряду". Поточний лідер опозиції Яїр Рапід назвав рішення про відставку Ганца правильним.
Партія Ганца "Національна єдність" до нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні була в опозиції. Після початку війни вона погодилася увійти до складу уряду національної єдності Нетаньягу. На цю партію припадає п'ять посад в уряді.
На посаду Ганца уже є один претендент – ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір. Він є частиною правої коаліції, яка погрожувала піти у відставку та розвалити уряд, якщо Ізраїль прийме пропозицію про припинення вогню, висунуту президентом США Джо Байденом.
- У травні Бенні Ганц встановив термін до 8 червня, щоб прем'єр Нетаньяху виклав своє бачення того, як Ізраїль досягне шести "стратегічних цілей", зокрема припинення правління ХАМАС у Газі та створення багатонаціональної цивільної адміністрації на її території. Прем'єр-міністр відкинув тодішні коментарі як "викинуті слова", які означатимуть "поразку Ізраїлю".
- У лютому Бенні Ганц став першим ізраїльським урядовцем, який озвучив термін наступу на Рафах. За його словами, це мало відбутися в березні – за умови, що ХАМАС не випустить заручників. Однак наземна операція в Рафасі почалася пізніше, в травні.
- На тлі невибіркових бомбардувань, унаслідок яких страждали цивільні палестинці, уряд Ізраїлю зіткнувся з жорсткою критикою і відмовою від допомоги з боку інших країн. Прокурор Міжнародного кримінального суду навіть запитав ордер на арешт Нетаньягу, що розкритикували в Ізраїлі. Державу обурило, що її прем'єра прирівняли до терористів ХАМАС, ордер на арешт яких також запитали в МКС.