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Reuters: країни G7 планують попередити китайські банки щодо співпраці із РФ

Проте поки що не вживатимуть жодних негайних санкційних заходів проти будь-яких банків під час саміту.

Reuters: країни G7 планують попередити китайські банки щодо співпраці із РФ
Китайський банк, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня лідери країн G7 можуть надіслати "нове жорстке попередження" невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії в уникненні санкцій Заходу.

Про це пише Reuters.

Очікується, що лідери "Великої сімки", які зберуться на саміт 13-15 червня в Італії, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для боротьби в Україні, і на тому, що з цим робити.

Імовірно, ці розмови призведуть до публічних заяв щодо китайських банків.

Проте у виданні додають, що Сполучені Штати та їхні партнери по G7 – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – не вживатимуть жодних негайних санкційних заходів проти будь-яких банків під час саміту, таких як обмеження їхнього доступу до SWIFT або припинення доступу до долара.

Великі китайські банки вже обмежили транскордонні транзакції за участю росіян через занепокоєння можливості запровадження санкцій.  Тому китайські компанії почали звертатися до невеликих банків на кордоні з РФ та використовувати підпільні канали фінансування або заборонену криптовалюту.

Дейліп Сінгх, заступник радника з питань національної безпеки з міжнародної економіки США заявив, що він очікує від лідерів G7 "націленості" на підтримку Китаєм російської економіки, яка зараз переорієнтована навколо війни.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що Китай все більше стає фабрикою російської військової машини. Ви можете назвати це арсеналом автократії, якщо врахувати, що військові амбіції Росії, очевидно, загрожують існуванню України, але все більше європейській безпеці, НАТО та трансатлантичній безпеці", – сказав він.

Вашингтон із партнерами готові застосувати санкції та жорсткіший експортний контроль, щоб зменшити здатність Росії обходити західні санкції, включно з вторинними обмеженнями проти банків та інших фінансових установ.

Раніше США вже накладали санкції на невеликі китайські фінустанови, такі як Bank of Kunlun, зокрема, через роботу з іранськими установами.

За свого боку Пекін звинуватив Вашингтон у "безпідставних твердженнях" щодо того, що він називає нормальним торговим обміном з Москвою.

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