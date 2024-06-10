ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
ГоловнаСвіт

У Польщі від вибуху на оборонному заводі загинув чоловік

Після вибуху спалахнула пожежа, також поранена одна особа. 

У Польщі від вибуху на оборонному заводі загинув чоловік
Фото ілюстративне
Фото: PAP

Сьогодні, 10 червня, близько 11-ї години на заводі з виробництва боєприпасів Mesko у Свєнтокшиському воєводстві Польщі стався вибух і пожежа. Один працівник заводу загинув, один отримав поранення. 

Про це пише RMF24.

Вибух стався у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому. На момент вибуху у приміщенні  було двоє людей, третя особа  перебувала надворі і не постраждала. 

Загиблим є 59-річний чоловік. Іншого постраждалого карета швидкої допомоги доставила до лікарні. Загрози його життю немає.

Керівництво заводу з'ясовує, що сталося. Там створена спеціальна група для розслідування причин трагедії.  Пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies