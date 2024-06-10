У Польщі від вибуху на оборонному заводі загинув чоловік

Сьогодні, 10 червня, близько 11-ї години на заводі з виробництва боєприпасів Mesko у Свєнтокшиському воєводстві Польщі стався вибух і пожежа. Один працівник заводу загинув, один отримав поранення.

Про це пише RMF24.

Вибух стався у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому. На момент вибуху у приміщенні було двоє людей, третя особа перебувала надворі і не постраждала.

Загиблим є 59-річний чоловік. Іншого постраждалого карета швидкої допомоги доставила до лікарні. Загрози його життю немає.

Керівництво заводу з'ясовує, що сталося. Там створена спеціальна група для розслідування причин трагедії. Пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили.