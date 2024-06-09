Президент Франції Макрон заявив, що розпускає парламент

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою, у якій оголосив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. Парламентські вибори у Франції відбудуться 30 червня та 7 липня.

Про це пише Le Figaro.

Макрон зробив відповідну заяву одразу після оголошення перших результатів й даних екзит-полу на виборах до Європейського парламенту, за результататми яких його партія стала другою після ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

"В кінці цього дня я не зможу діяти так, ніби нічого не сталося, до цієї ситуації додається лихоманка на громадських та парламентських дебатах в нашій країні в останні роки. Ось чому, провівши консультації, передбачені дванадцятою статтею нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", – сказав Макрон.

Відтак, два тури парламенських виборів у Франції продуть влітку.

"Сьогодні ввечері я розпускаю Національні збори. За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня у першому турі та 7 липня у другому", – додав президент Франції.