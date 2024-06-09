​Франція запросила майже десяток держав до коаліції з тренувань на території України

Франція запросила майже десяток держав до коаліції, члени якої відправлять військових інструкторів для тренувань військових на території України, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Керівник Генерального штабу Франції Тьєррі Бюркар минулого тижня відправив партнерам листа із запрошенням приєднатися до тренувальної місії. Серед адресатів - США, Великобританія, Польща, Нідерландам, країни Балтії, Данія та Швеція.

До приклад, американський уряд виступає проти такої ініціативи. Днями під час візиту президента США радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти свої війська в Україну.

Тим часом у Брюсселі дипломати кажуть, що французький президент продовжує спроби організувати навчання на території України під егідою чинної тренувальної місії ЄС – EUMAM. Однак щоб втілити це в життя, необхідно змінити мандат місії.

У Брюсселі ідею Макрона теж не підтримують. Наразі більшість країн Євросоюзу виступають проти перенесення тренувальної місії на українську територію. Зокрема, уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що це призведе до ескалації і втягне Захід у війну.

Наприкінці травня Угорщина на зустрічі міністрів оборони ЄС заявила, що Київ більше не має реальних шансів на перемогу у війні.

При цьому у дипломатичних колах блоку лунають заяви, що з військової точки зору є вагомі підстави для організації тренувань українських солдатів в Україні. При цьому наголошується, що така підготовка була б краще пристосована до українців, а військовослужбовцям не довелося б залишати країну через навчання.