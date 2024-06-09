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У США в авіакатастрофі загинув космонавт Вільям Андерс. Він є автором знаменитого фото з орбіти Місяця "Сходження Землі"

Вільям Андерс загинув у віці 90 років. 

У США в авіакатастрофі загинув космонавт Вільям Андерс. Він є автором знаменитого фото з орбіти Місяця "Сходження Землі"
Вільям Андерс
Фото: соцмережі

Космонавт і державний діяч Вільям Андерс (William Alison "Bill" Anders), який був одним із перших трьох людей, які вийшли на орбіту Місяця, та який зробив знамениту фотографію "Сходження Землі" під час місії НАСА "Аполлон-8" 1968 року, загинув у п'ятницю внаслідок аварії невеликого літака в штаті Вашингтон, йому було 90, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Глава НАСА Білл Нельсон віддав данину поваги Андерсу в соціальних мережах, опублікувавши культове зображення Землі, що здіймається над місячним горизонтом.

"У 1968 році Білл Андерс показав людству один із найвеличніших дарів, які може дати космонавт. Він подорожував до порогу Місяця і допоміг усім нам побачити дещо інше: самих себе", – заявив Нельсон.

Андерс самотужки пілотував літак, коли той упав біля узбережжя острова Джонс, частини архіпелагу островів Сан-Хуан на північ від Сіетла, між Вашингтоном і островом Ванкувер у Британській Колумбії.

За даними телевізійної станції KCPQ-TV Андерс перебував за штурвалом вінтажного одномоторного навчального літака Т-34 Mentor, який належав йому. На відеозаписі видно, як літак різко пікірує з неба, а потім врізається у воду недалеко від берега.

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