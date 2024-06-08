У Парижі затримали трьох молдаван через графіті з трунами “французьких солдатів в Україні”

У Парижі сьогодні затримали трьох громадян Молдови через підозру що вони намалювали графіті із зображенням трун та написами “Французькі солдати в Україні”.
Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на газету Le Figaro.
У прокуратурі зазначають, що графіті виявили у п’ятницю у сьомому окрузі Парижа, де розташована Ейфелева вежа.
Газета зазначає, що наразі невідомо, скільки таких малюнків зробили. Також незрозуміло, чи пов’язані затримані з людьми, які поставили труни з французькими прапорами біля Ейфелевої вежі.
За даними видання BFMTV, у підозрюваних знайшли фарбу, рукавички та трафарети.
- На початку червня у Франції поліція арештувала трьох осіб, котрі залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні". 5 трун у натуральну величину були обгорнені у французькі прапори. Їх виявили зранку на набережній Бранлі в Парижі. Всередині трун був гіпс.
- У травні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією.
- Це вже друга така заява. У лютому цього року Макрон уперше сказав, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
- Опісля держави одна за одною почали повідомляти, що про введення їхніх військ на українську територію не йдеться.
- Також з'явилася інформація, що Франція незабаром може надіслати в Україну військових інструкторів ‒ це попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії. Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента.