У Парижі затримали трьох молдаван через графіті з трунами “французьких солдатів в Україні”

У підозрюваних знайшли фарбу, рукавички та трафарети.

У Парижі сьогодні затримали трьох громадян Молдови через підозру що вони намалювали графіті із зображенням трун та написами “Французькі солдати в Україні”.

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на газету Le Figaro.

У прокуратурі зазначають, що графіті виявили у п’ятницю у сьомому окрузі Парижа, де розташована Ейфелева вежа.

Газета зазначає, що наразі невідомо, скільки таких малюнків зробили. Також незрозуміло, чи пов’язані затримані з людьми, які поставили труни з французькими прапорами біля Ейфелевої вежі.

За даними видання BFMTV, у підозрюваних знайшли фарбу, рукавички та трафарети.