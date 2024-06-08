На проукраїнського депутата Бундестагу нещодавно напали. Раніше йому підкинули під двері мертву кішку

Нещодавно на 60-річного проукраїнського депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера від консервативного блоку ХДС/ХСС напали у місті Ален у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Про це пише BILD.

Кізеветтер послідовно виступає за надання Україні зброї, опоненти називають його розпалювачем війни.

Політик розповів, що інцидент в Алені – не перший випадок погроз на його адресу.

“Це перший фізичний напад на мене. Але ще з 2014 року моєї власності завдавали шкоди, під двері підкидали мертву кішку, забруднювали нечистотами машину та гараж. Все це відбувається вже 10 років”,‒ зазначив він.

Депутат вважає, що це пов'язано з його чіткою позицією щодо права Ізраїлю на існування і за Україну, за майбутнє Києва в Євросоюзі та військовому блоці НАТО. “Але це робить меншість, їх дуже мало. Більшість населення на боці України, я орієнтуюся на них”, ‒ заявив Кізеветтер.