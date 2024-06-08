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На проукраїнського депутата Бундестагу нещодавно напали. Раніше йому підкинули під двері мертву кішку

Родеріх Кізеветтер послідовно виступає за надання Україні зброї.

На проукраїнського депутата Бундестагу нещодавно напали. Раніше йому підкинули під двері мертву кішку
​Родеріх Кізеветтер
Фото: Укрінформ

Нещодавно на 60-річного проукраїнського депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера від консервативного блоку ХДС/ХСС напали у місті Ален у федеральній землі Баден-Вюртемберг. 

Про це пише BILD.

Кізеветтер послідовно виступає за надання Україні зброї, опоненти називають його розпалювачем війни.

Політик розповів, що інцидент в Алені – не перший випадок погроз на його адресу.

“Це перший фізичний напад на мене. Але ще з 2014 року моєї власності завдавали шкоди, під двері підкидали мертву кішку, забруднювали нечистотами машину та гараж. Все це відбувається вже 10 років”,‒ зазначив він. 

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Депутат вважає, що це пов'язано з його чіткою позицією щодо права Ізраїлю на існування і за Україну, за майбутнє Києва в Євросоюзі та військовому блоці НАТО. “Але це робить меншість, їх дуже мало. Більшість населення на боці України, я орієнтуюся на них”, ‒ заявив Кізеветтер.

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