Укргідроенерго подасть позов проти РФ щодо компенсації збитків через підрив Каховської ГЕС

Укргідроенерго подасть позов проти Росії з вимогою компенсувати 2,5 млрд євро збитків, завданих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами генерального директора компанії Ігоря Сироти, російській стороні надіслано повідомлення з претензією щодо сплати цієї суми, на відшкодування відведено термін ‒ пів року.

Зруйноване Каховське водосховище було найбільшим в каскаді Дніпра, в результаті його підриву країна втратила 35% прісної води.

“Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів”, ‒ сказав Сирота.

Підрив Каховської ГЕС