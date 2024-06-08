Укргідроенерго подасть позов проти РФ щодо компенсації збитків через підрив Каховської ГЕС

Укргідроенерго подасть позов проти Росії з вимогою компенсувати 2,5 млрд євро збитків, завданих внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За словами генерального директора компанії Ігоря Сироти, російській стороні надіслано повідомлення з претензією щодо сплати цієї суми, на відшкодування відведено термін ‒ пів року.
Зруйноване Каховське водосховище було найбільшим в каскаді Дніпра, в результаті його підриву країна втратила 35% прісної води.
“Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів”, ‒ сказав Сирота.
Підрив Каховської ГЕС
- Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року. В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Після підриву Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років. Над програмою відновлення територій працюють фахівці з 20 країн.
- СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів. Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.
- У грудні Associated Press повідомило, що РФ приховує справжню кількість жертв, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС.
- 6 червня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру російському генералу Олегу Макаревичу за наказом якого підірвали Каховську ГЕС. Йому загрожує довічне позбавлення волі.