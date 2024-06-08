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Укргідроенерго подасть позов проти РФ щодо компенсації збитків через підрив Каховської ГЕС

Сума компенсації 2,5 млрд євро збитків.

Укргідроенерго подасть позов проти РФ щодо компенсації збитків через підрив Каховської ГЕС
Фото: uk.wikipedia.org

Укргідроенерго подасть позов проти Росії з вимогою компенсувати 2,5 млрд євро збитків, завданих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами генерального директора компанії Ігоря Сироти, російській стороні надіслано повідомлення з претензією щодо сплати цієї суми, на відшкодування відведено термін ‒ пів року.

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Зруйноване Каховське водосховище було найбільшим в каскаді Дніпра, в результаті його підриву країна втратила 35% прісної води.

“Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів”, ‒ сказав Сирота.

Підрив Каховської ГЕС

  • Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року. В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Після підриву Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років. Над програмою відновлення територій працюють фахівці з 20 країн.
  • СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів. Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.
  • У грудні Associated Press повідомило, що РФ приховує справжню кількість жертв, які загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС. 
  • 6 червня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру російському генералу Олегу Макаревичу за наказом якого підірвали Каховську ГЕС. Йому загрожує довічне позбавлення волі. 
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