Росіяни почали мінувати Каховську ГЕС зразу після її захоплення, згодом встановили вантажівки з вибухівкою на греблі, – ГУР

Підрив греблі Каховського водосховища відбувся близько 2:30 ночі. Цей теракт створив смертельну небезпеку для українців по обидва боки Дніпра нижче Каховського водосховища.

За даними української розвідки, росіяни провели основні роботи із замінування зразу після захоплення Каховської ГЕС. Упродовж року вони продовжували докладати вибухівку, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони в Telegram.

"В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою", – зазначили в ГУР.

За оцінкою розвідки, підривом греблі окупанти намагаються ускладнити дії Сил оборони.

"Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону. Також цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі", – додали в ГУР.

Нагадаємо, що росіяни підірвали машинну залу Каховської ГЕС зсередини. Станція зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Триває евакуація населення, під загрозою затоплення – близько 80 населених пунктів.