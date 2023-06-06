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Евакуювати з Херсонської області доведеться щонайменше 16 000 людей, – Прокудін

Це ті, хто опинився в критичній небезпеці. 

Евакуювати з Херсонської області доведеться щонайменше 16 000 людей, – Прокудін
Прокудін
Фото: скріншот

З 5 ранку всі екстрені служби Херсонської області підняті по тривозі через підрив росіянами Каховської ГЕС. Частково або повністю затоплені населені пункти в декількох районах.

Станом на 7:30 повністю або частково затоплені Тягінка, Львов, Одрадо-Камʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільська, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що будуть підтоплені і інші населені пункти, готуємось до цього. Організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва, а звідти вже до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст", – зазначив він. 

У критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців Херсонської області – всіх їх будуть евакуювати.

О 12 годині з херсонського вокзалу рушить евакуаційний поїзд до Миколаєва. 

Мешканці окупованої частини лівобережжя оповіщені про необхідність поїхати в безпечні місця. 

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. Вона була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО. 

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