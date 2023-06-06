У двох районах Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків ракет

Цієї ночі росіяни знову атакували Київ ракетами. Всі ворожі цілі були збиті, влучань немає.

Є пошкодження від уламків у Деснянському і Дніпровському районах. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко у Telegram.

За його даними, в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

У Дніпровському районі – уламок ракети впав на дах приватної будівлі. Поранених в обох випадках немає.

За попередніми даними від КМВА, в районі столиці знищили 20 ракет

Повітряні сили повідомляли про знищення 35 із 35 випущених російських ракет Х-101/Х-555. Атака відбувалася з Каспійського моря.