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У двох районах Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків ракет

Поранених немає. 

У двох районах Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків ракет
Ілюстративне фото ракети Х-101
Фото: V1.RU

Цієї ночі росіяни знову атакували Київ ракетами. Всі ворожі цілі були збиті, влучань немає. 

Є пошкодження від уламків у Деснянському і Дніпровському районах. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко у Telegram

За його даними, в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. 

У Дніпровському районі – уламок ракети впав на дах приватної будівлі. Поранених в обох випадках немає. 

За попередніми даними від КМВА, в районі столиці знищили 20 ракет

Повітряні сили повідомляли про знищення 35 із 35 випущених російських ракет  Х-101/Х-555. Атака відбувалася з Каспійського моря. 

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