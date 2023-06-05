Кличко відреагував на звернення голів РДА: "Будете князівства створювати?"

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на звернення голів РДА столиці, як закликали його скласти повноваження голови КМДА.

Як ідеться в дописі очільника Києва на його сторінках у соцмережах, Кличко зранку обговорював із ними результати перевірки й недоліки з облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. Цю перевірку провела КМВА.

За словами Кличка, на облаштування укриттів РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і "були відповідальними за їх облаштування".

"Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали. Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім: загалом по місту трохи більше 10%! То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?", - обурився міський голова.

Він закинув очільнику Деснянської РДА Дмитрові Ратнікову, що той після трагедії 1 червня "ховався за деревами, а потім тихенько накивав пʼятами". Кличко додав, що голів районів "змусили" записати це звернення і що в столиці хочуть "знищити самоврядування і створити хаос".

Тим часом за інформацією КМВА, її комісія виявила низку недоліків у роботі районних адміністрацій, які мають забезпечити доступ населення до укриттів цивільного захисту.

Недоліки назвали не критичними.

"Приміром, в одній зі шкіл, де знаходиться укриття не вистачає покажчиків руху та засобів пожежогасіння. В новобудові поруч паркінг, який слугує укриттям, не вказаний на цифровій мапі", - зазначили в КМВА.

Ще одне укриття виявилось зачиненим, оскільки власник підвалу – приватна особа - не надавала доступу до приміщення. Тож укриття відкрили силоміць і невдовзі там проведуть ремонт.

У КМВА додали, що перевірки триватимуть й надалі в усіх районах міста

Нагадаємо, нині очільники столичних районних державних адміністрацій записали відеозвернення, у якому закликають Віталія Кличка відмовитись від посади голови Київської міської військової адміністрації.

"Ми, голови районних адміністрацій, пропонуємо меру відмовитись від одночасного суміщення декількох посад – міського голови і голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів. Ми, дружня команда голів районів, 24/7 працюємо на благо рідного міста. Тож, в разі необхідності, готові взяти на себе, як владні повноваження, так і відповідальність за життєдіяльність столиці", - йдеться у зверненні.

Скандал розгорівся після загибелі киян біля зачиненого укриття поліклініки у Деснянському районі. Тоді Кличко звернувся до ОПУ з проханням відсторонити голову Деснянського району. Правоохоронці ж затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей.

Тим часом у Києві взялися перевіряти укриття. За добу кияни подали понад тисячу скарг на стан укриттів. Результати першого дня перевірки укриттів у Києві показали: половина з укриттів закриті або непридатні для використання.

За підсумками другого дня роботи комісії щодо ревізії столичних сховищ міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з укриттями в Києві залишається критичною: половина перевірених обʼєктів не готова.