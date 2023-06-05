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У ЗСУ достатньо зброї для контрнаступу, - Кулеба

На питання, чи почався контрнаступ, Кулеба не відповів.

У ЗСУ достатньо зброї для контрнаступу, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у ЗСУ достатньо зброї, щоб почати контрнаступ.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Reuters.

Членство в Альянсі, ймовірно, стане можливим тільки після закінчення активних бойових дій, додав міністр. На питання про те, чи почався контрнаступ, Кулеба не відповів. Однак він підкреслив, що найголовніше не те, коли контрнаступ почнеться, а те, що він закінчиться перемогою українців.

"Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Тому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні - прийти до того моменту, коли Україна стане членом НАТО", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на деяких напрямках фронту Збройні сили переходять до наступальних дій.

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