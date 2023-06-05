У пожежі в німецькому притулку для біженців загинула дитина з України, - Лубінець

На момент пожежі тут були зареєстровані 245 людей із Афганістану, Сирії та України.

4 червня у Німеччині (місто Апольда, федеральна земля Тюрингія) в притулку для біженців спалахнула пожежа.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, на момент пожежі в притулку були зареєстровані 245 людей із Афганістану, Сирії та України. За даними керівника регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георга Майєра, при пожежі загинула дитина з України.

"Висловлюю глибоку стурбованість щодо ситуації, яка виникла на федеральних землях Тюрингії та закликаю владу і правоохоронні органи Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування зазначеного факту, а також розглянути можливість переселення українців з притулку для біженців до більш безпечного місця", - закликав Лубінець.

Він додав, що подібні ситуації виникають вже не вперше, тому "вбачається за доцільне випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян, що проживають у Німеччині".

"При цьому, закликаю до об’єднання зусиль зі встановлення всіх деталей згаданого вище інциденту та прошу залучити до вказаної роботи представників Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, що буде націлене на інформування родин українських громадян про поточний стан ситуації", - додав омбудсман.

Нагадаємо, цьогоріч у березні в районі Гамбурга (Німеччина) відбулася стрілянина в центрі Свідків Єгови, яка призвела до численних жертв. Серед них була і українка.

Під час землетрусу в Туреччині у лютому українські консули вирушили в зону стихійного лиха для допомоги українцям, які там перебували.