Українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини для допомоги українцям.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він зазначив, що дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.

"Маємо інформацію про ймовірне перебування п'ятьох українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Однак громадянка була госпіталізована. Загроз їі життю немає", - повідомив Ніколенко.

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок.

"Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", – додав речник МЗС.

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії сталися два потужні землетруси, після яких було зафіксовано щонайменше 77 афтершоків. За прогнозами ВООЗ, кількістб жертв стихійного лиха може зрости до 20 тисяч.

Станом на ранок 9 лютого, у Сирії і Туреччині кількість загиблих унаслідок землетрусу перевищила 15 тисяч.