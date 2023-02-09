Китай має “флот” повітряних куль для спостереження різних форм і розмірів, – Держдепартамент

Китай має “флот” повітряних куль для спостереження різних форм і розмірів, який він розгорнув на п’яти континентах.

Про це пише The Guardian з посиланням на посадовців США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американці поділилися інформацією про це з десятками країн світу.

“Ми робимо це тому, що Сполучені Штати були не єдиною мішенню цієї ширшої програми, яка порушила суверенітет країн на п’яти континентах”, – сказав він.

У четвер Японія заявила про підтвердження випадків ймовірних польотів повітряних куль над країною, зокрема у водах біля південно-західного регіону Кюсю у 2022 році. Токіо обмінювався даними зі США, заявив речник уряду Хірокадзу Мацуно.

“Ми продовжуватимемо з великим інтересом стежити за ситуацією та збирати інформацію”, – сказав він.

Представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, заявив, що ФБР і Служба кримінальних розслідувань Військово-морських сил працюють над каталогізацією уламків збитої повітряної кулі. Потім їх будуть досліджувати.

Президент Джо Байден заявив у середу, що США “не шукають конфлікту з Китаєм, попри напруженість навколо повітряної кулі”.

“Ми будемо повною мірою конкурувати з Китаєм, але... ми не шукаємо конфлікту – і так було досі”, – сказав він в інтерв’ю PBS.

За оцінками Пентагону, китайські повітряні кулі для спостереження тричі літали над територією США під час президентства Дональда Трампа та один раз під час – Байдена. Їх одразу не виявили.

Відповідно до звіту розвідки ВПС США, опублікованому CNN, одна китайська повітряна куля-шпигунка “пропливла повз Гаваїв та Флориди” під час “обльоту земної кулі” у 2019 році.

Нагадаємо, як написав Washington Post з 2018 року Китай запустив десятки таких повітряних куль; мішенню ставали як США, так і їхні партнери і союзники у Східній Азії – Японія, Індія, В'єтнам, Тайвань, Філіппіни.

4 лютого дирижабль збили над Атлантикою біля берегів штату Південна Кароліна; з того часу водолази прочісують дно, щоб зібрати максимальну кількість уламків та вивчити технічні можливості та призначення кулі.

Хоча Пекін наполягає, що цей апарат був призначений для суто цивільних (нібито метеорологічних) цілей і вітер відніс його на територію США, Вашингтон вважає, що його політ став порушенням американського суверенітету.

3 лютого, поки куля залишалася в повітрі, держсекретар Ентоні Блінкен на невизначений час переніс свій візит до Китаю, який давно планувався.