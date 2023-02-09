Зеленський виступив в Європарламенті. Трансляція

Президент України Володимир Зеленський виступив в Європарламенті.

Українського президента зустріла його очільниця Європарламенту Роберта Мецола. З нагоди прибуття українського президента в залі засідань парламенту встановили прапор України, виступ Зеленського депутати зустріли тривалими оплесками. Перед виступом Зеленського з вітальним словом виступила Мецола. Вона зазначила, що сьогодні українці – воїни Маріуполя, воїни, які звільнили острів Зміїний, багато сіл і міст, і їхні імена будуть памʼятати вічно. І в ці часи Україна продовжує годувати світ зерном, і тоді, коли біда прийшла до Туреччини, Україна, попри виклики вдома, прийшла їй на підтримку.

"Я пишаюся тим, що ця будівля європейської демократії і всі члени європейського Союзу, завжди стояли разом із вами", – сказала вона, додавши, що Україна воює за спільні цінності.

"Україна – це Європа. І ваше майбутнє – в Європейському Союзі", – наголосила вона.

Мецола зауважила, що наступним кроком союзників має стати розгляд надання Україні винищувачів.

"Ви переможете. Слава Україні!" – завершила виступ президентка Європарламенту.

Зі слів "Слава Україні!" почав свій виступ Володимир Зеленський. Він подякував за потужні слова і особисту увагу Мецоли.

"Дякую за вашу і за твою принциповість, енергійність – дві якості, які ми бачимо незмінно у час теперішньої боротьби за Європу", – сказав він.

Президент України додав, що Європі пощастило, що в Європарламенті принциповість та енергійність мають абсолютну більшість.

"Шановні представники Європи, шановні лідери Європи, усі ми європейці, суміщаємо ці два статуси представників Європи і лідерів Європи. У такому суміщенні відображається те, що сучасна Європа дає світу – європейські правила життя, коли кожен і кожна мають значення. Верховенство права... Коли є різноманіття, є цінності, коли кордони не порушені, але їхній перетин не відчувається. Коли люди вірять у завтра і готові вийти на площу. Коли між президентом і протестувальником лише один барʼєр – чесні вибори. Це наша Європа, такий наш шлях життя, наш шлях додому", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що приїхав, аби захистити шлях додому усіх українців і українок різних політичних поглядів, різних релігій, але однієї європейської історії. Європейський шлях України намагаються знищити війною, для того щоб після цього знищити європейський шлях як такий.

"Для кожного з усіх 27 європейського шляху життя, 27 країн Євросоюзу. Ми це не дозволимо. Ця тотальна війна, яка була розвʼязана Росією, вона не лише за територію. Її загроза в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї, з підпитками від інших країн, зокрема іранського режиму. Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль абсолютно цинічно, послідовно, крок за кроком, рік за роком знищував те, що ми бачимо в основні нашої з вами Європи", – сказав Зеленський.

Для Кремля ніхто не має значення, крім тих, хто всередині нього, всі інші – лише тіла, щоб нести зброю.

"Верховенство насильства і покірності – от що керує там замість права", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що ми захищаємося від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу. Українці на полі бою разом із Європою. Лише перемога України гарантуватиме кожну зі спільних цінностей.

"Кожен і кожна з вас здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу", – сказав він, звернувшись до кожного європейця, незалежно від професій.

Президент України подякував усіх, хто протягнув руку допомоги переселенцям.

"Хочу подякувати всім, хто допомагав нашим людям, нашим переселенцям, хто закликав лідерів збільшувати захист звичайних людей, хто виходив на площу, хто ставив питання, хто утримувався від спокус російської дезінформації, і хто поруч з нами в боротьби за життя. Я дякую вам. Я дякую усім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням: зброєю, амуніцією, паливом", – додав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні Європейської Ради матиме можливість особисто подякувати лідерам європейських країн.

"Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, Євросоюзу, що перемагає", – наголосив президент.

Він додав, що ми всі рівні в тому, що представляємо Європу, не пасуємо перед ворогом, а стоїмою

"Європа завжди залишатиметься сильною, поки ми разом і дбаємо про європейський шлях... Слава усім українцям і українкам, хто в бою. Слава Україні!" – завершив виступ Володимир Зеленський.

Мецола після промови вручила Зеленському прапор Європейського Союзу. Після цього залунав Державний гімн України, згодом – гімн ЄС.

До Брюсселя Зеленський прибув із Парижа, де мав зустріч із французьким президентом Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До того український президент побував у Лондоні, де отримав обнадійливі сигнали від премʼєр-міністра Великої Британії щодо навчання українських пілотів винищувачів. Зеленський також мав аудієнцію у короля Чарльза III, ставши таким чином першим українським президентом, якого прийняв британський монарх.

Очікується, що після виступу в Європарламенті Зеленський матиме зустрічі з лідерами 27 країн членів Європейського Союзу.