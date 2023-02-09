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Зеленський у Брюсселі зустрінеться з усіма лідерами 27 країн ЄС, – The Guardian

Президент України наголошуватиме на необхідності постачання озброєння. 

Зеленський у Брюсселі зустрінеться з усіма лідерами 27 країн ЄС, – The Guardian
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський у межах очікуваного візиту до Брюсселя зустрінеться з лідерами усіх 27 країн Євросоюзу і виступить перед Європарламентом. Про це пише The Guardian

У виступі перед парламентарями, за даними журналістів, президент України може торкнутися теми вступу до ЄС і потреба у військовій техніці. 

"Мій президент їздить, аби отримати результат", – сказав у спілкуванні з газетою один із українських високопосадовців. 

Цей співрозмовник додав, що європейським союзникам слід прискоритися з поставками озброєння цього і наступного місяця, "тому що наступні два місяці будуть критичними". Зеленський прагне до далекобійної артилерії, постачання обіцяних європейських танків, винищувачів і "боєприпасів, боєприпасів, боєприпасів", сказав посадовець, оскільки в армії закінчуються снаряди радянського типу, і вона хоче мати західні еквіваленти, щоб продовжувати військові зусилля. 

Інсайдери з ЄС назвали візит історичним.

Нагадаємо, учора президент України вирушив у другу за час повномасштабного вторгнення Росії закордонну подорож. Спершу в Лондоні від зустрівся із премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, виступив перед парламентом та мав аудієнцію у короля Чарльза III. Потім він відправився до Парижа, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

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