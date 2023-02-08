Фото: EPA/UPG

Ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув у Париж.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Він зустрівся там з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем”, - йдеться у повідомленні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Голос Америки

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 8 лютого літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії обговорювались оборонні питання. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.