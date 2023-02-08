Ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув у Париж.
Про це повідомляє Голос Америки.
“Він зустрівся там з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 лютого літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії обговорювались оборонні питання. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.