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Зеленський зустрівся у Парижі із Макроном та Шольцем

У Париж Зеленський прилетів із Лондона.

Фото: EPA/UPG

Ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув у Париж. 

Про це повідомляє Голос Америки.

“Він зустрівся там з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем”, - йдеться у повідомленні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Голос Америки

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 8 лютого літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великобританії обговорювались оборонні питання. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.

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