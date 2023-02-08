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Португалія готова відправити в Україну три танки Leopard 2 A6 у березні наступного року

Це рішення, як зазначили в Міністерстві національної оборони, було ухвалено в межах поточних контактів із членами Альянсу та партнерами.

Португалія готова відправити в Україну три танки Leopard 2 A6 у березні наступного року
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Португалія може передати Україні три танки Leopard 2 A6 у березні 2024 року.

Про це повідомляє у твітері пресслужба Міністерства національної оборони Португалії.

"Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2 A6 у березні наступного року. Це рішення було ухвалено в межах поточних контактів із членами Альянсу та партнерами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями прем'єр країни Антоніу Кошта повідомив, що постачання може відбутися цієї весни.

Тим часом Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.

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