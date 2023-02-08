Португалія готова відправити в Україну три танки Leopard 2 A6 у березні наступного року

Це рішення, як зазначили в Міністерстві національної оборони, було ухвалено в межах поточних контактів із членами Альянсу та партнерами.

Португалія може передати Україні три танки Leopard 2 A6 у березні 2024 року.

Про це повідомляє у твітері пресслужба Міністерства національної оборони Португалії.

"Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2 A6 у березні наступного року. Це рішення було ухвалено в межах поточних контактів із членами Альянсу та партнерами", - йдеться в повідомленні.

Portugal está em condições de enviar à Ucrânia três Carros de Combate Leopard 2 A6, no próximo mês de março. Esta decisão foi tomada no quadro de contactos em curso com Aliados e Parceiros. pic.twitter.com/2hYBM73qkB — Defesa Nacional (@defesa_pt) February 8, 2023

Нагадаємо, днями прем'єр країни Антоніу Кошта повідомив, що постачання може відбутися цієї весни.

Тим часом Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.