Перша група рятувальників ДСНС прибула до Туреччини

В цю місію відібрані найбільш підготовлені фахівці, які вміють працювати під час землетрусів та під час техногенних завалів.

Частина зведеного загону ДСНС вже прибули до аеропорту міста Газіантеп у Туреччині. Вони готові вирушити для проведення пошуково-рятувальних робіт, де приєднаються до міжнародної команди пошуковців.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Друга група рятувальників їде у Туреччину наземним шляхом. Вона приєднається до колег одразу по прибуттю на місце призначення.

Загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу від України відправились 87 чоловік особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

Зазначається, що в цю місію відібрані найбільш підготовлені фахівці, які вміють працювати під час землетрусів та під час техногенних завалів.

Їх основне завдання - пошук і рятування вцілілих громадян під завалами, а також надання їм домедичної допомоги.

Команда попередньо була мобілізована на 10 діб, але в залежності оперативної обстановки буде прийнято рішення про термін їх перебування у Туреччині.

Групи, котрі вирушили до Туреччини, забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.

Нагадаємо, 6 лютого стався потужний землетрус у Туреччині та Сирії.

За даними станом на день 8 лютого, кількість жертв катастрофічного землетрусу перевищила 11 тис. людей.

Сьогодні, 8 лютого, у Києві біля турецького посольства відбулася акція зі вшанування пам'яті загиблих від землетрусу в Туреччині.