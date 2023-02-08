Майже всі біженці працездатного віку, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу

Дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, показують, що майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу, повідомляє PAP.
Звіт про професійну активізацію біженців з України було представлено під час Постійної робочої конференції з підтримки України в Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.
Опитування показує, що понад 80% біженців заявляють, що повернуться в Україну в довгостроковій або короткій перспективі. Серед тих, хто планує залишитися в Польщі довше, найбільшу групу становлять висококваліфіковані спеціалісти (22%), працівники сфери послуг (16%), робітники та техніки (14%), вчителі та працівники сфери освіти (12%) та продавці. службовці та торгівля (10%). Автори звіту також наголошують, що майже в шість разів більше біженців знайшли роботу в Польщі, ніж у Німеччині.
Нагадаємо, нещодавно в Мінреінтеграції повідомили, що у Польщі українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло через сервіс Airbnb.
Раніше Верховна Рада України ухвалила за основу закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.