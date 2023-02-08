Майже всі біженці працездатного віку, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу

У більшості випадків вона не відповідає фактичному рівню освіти громадян України та отриманій раніше професійній кваліфікації.

Дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, показують, що майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу, повідомляє PAP.

Звіт про професійну активізацію біженців з України було представлено під час Постійної робочої конференції з підтримки України в Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ під час конференції повідомила, що з початку війни близько 900 тисяч біженців з України були працевлаштовані в Польщі на спрощених умовах. За офіційними даними, з початку війни близько 1,5 мільйона біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Польщі, який відкриває, зокрема, спрощений доступ до ринку праці. Враховуючи велику кількість дітей у цій групі (близько 500 тис.), експерти EWL дійшли висновку, що майже всі біженці працездатного віку знайшли роботу. У більшості випадків вона не відповідає фактичному рівню освіти громадян України та отриманій раніше професійній кваліфікації.

Опитування показує, що понад 80% біженців заявляють, що повернуться в Україну в довгостроковій або короткій перспективі. Серед тих, хто планує залишитися в Польщі довше, найбільшу групу становлять висококваліфіковані спеціалісти (22%), працівники сфери послуг (16%), робітники та техніки (14%), вчителі та працівники сфери освіти (12%) та продавці. службовці та торгівля (10%). Автори звіту також наголошують, що майже в шість разів більше біженців знайшли роботу в Польщі, ніж у Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно в Мінреінтеграції повідомили, що у Польщі українським біженцям надаватимуть тимчасове безкоштовне житло через сервіс Airbnb.

Раніше Верховна Рада України ухвалила за основу закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.