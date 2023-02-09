Фінляндія може передати Україні танки Leopard 2 лише після свого вступу до НАТО, - WSJ

При цьому можна буде розраховувати на невелику кількість техніки.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard 2 після свого вступу до НАТО, повідомляє WSJ.

За словами високопосадовця Альянсу, Фінляндія дала зрозуміти, що, швидше за все, прямі постачання техніки не відбудуться доти, доки вона не стане членом НАТО. Наразі процес блокує Туреччина.

Фінляндія має близько 240 танків, однак в разі набуття членства, вона зможе передати лише декілька одиниць техніки.

У Фінському інституті міжнародних справ зауважили, що такі обмеження спричинені власними потребами - Фінляндія має протяжний кордон із Росією.

Нагадаємо, Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року. До березня наступного готова надати 3 танки Leopard 2 A6 Португалія.

Тим часом Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther.