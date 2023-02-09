Не існує чітко прописаних строків виконання Україною всіх вимог Євросоюзу, – фон дер Ляєн

Україна швидко демонструє можливість виконання вимог для вступу до Євросоюзу. Про це голова Євроради Шарль Мішель заявив на спільному брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"У наступні тижні і місяці Україна буде продовжувати реформи, комісія зробить звіт, потім до кінця року Рада Європи має ухвалити рішення про наступні кроки", – зауважив Мішель.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія активно працює з українським урядом щодо прогресу в виконанні семи кроків до членства в Євросоюзі.

"Це сім кроків, а не більше. Дуже позитивно бачити, як професійно Україна іде вперед з великою якістю реформ, і працює з цими кроками", – заявила голова Єврокомісії.

Вона наголосила, що не існує чітко прописаних строків виконання Україною всіх вимог Євросоюзу. Це процес, який залежить від України.

Нагадаємо, після надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу Києву надали список з семи вимог. Серед них – антикорупційна реформа і наближення українського законодавства до законів ЄС, зокрема в частині медіа.