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​Орбан перед самітом за участю Зеленського пообіцяв підтримку Україні

При цьому він зазначив, що Угорщина "належить до табору миру".

​Орбан перед самітом за участю Зеленського пообіцяв підтримку Україні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв подальшу і фінансову підтримку України.

Про це він написав у Twitter напередодні саміту за участю президента України Володимира Зеленського.

При цьому він зазначив, що Угорщина "належить до табору миру".

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - зазначив Орбан.

Нагадаємо, раніше під час спілкування із журналістами  Орбан порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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