МЗС викликає угорського посла через Орбана, який назвав Україну "нічийною землею" і порівняв з Афганістаном

"Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - підкреслив речник міністерства.

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини через скандальну заяву тамтешнього прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею». Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що з угорським послом проведуть "відверту розмову".

"Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, угорське видання Metropol поширило фейк, що "сотні тіл українських військових зберігаються в рефрижераторах усього в декількох сотнях метрів від кордону з Угорщиною".

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.