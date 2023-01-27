Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Керівник Укравтодору став його заступником.

Кабінет Міністрів призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До цього КМУ звільнив Найєма з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Водночас уряд здійснив ще одну кадрову ротацію: Євгена Кузькіна звільнили з посади голови Державного агентства автомобільних доріг, а призначили заступником Найєма.

Нагадаємо, нещодавно в Україні створили Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.