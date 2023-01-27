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Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Керівник Укравтодору став його заступником.

Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури
Фото: Надано автором

Кабінет Міністрів призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До цього КМУ звільнив Найєма з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Водночас уряд здійснив ще одну кадрову ротацію: Євгена Кузькіна звільнили з посади голови Державного агентства автомобільних доріг, а призначили заступником Найєма.

Нагадаємо, нещодавно в Україні створили Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.

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