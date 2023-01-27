Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони

Кабінет мінінстрів обмежив перелік осіб, яким на час війни отримують доплату в розмірі 30 тисяч грн та 100 тисяч грн. Крім того, уряд прибрав з числа отримувачів військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони.

Про це повідомляє sud.ua.

20 січня Кабмін своєю постановою № 43 вніс зміни до постанови від 28 лютого 2022 року №168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”.

Зокрема у пункті 1 абзацу першого виключили слова “військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора”, “співробітникам Служби судової охорони”.

Таким чином, у військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони забрали додаткову винагороду на період війни.

Зазначається, що до внесення цих змін відповідно до пункту 1 було установлено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Також Кабмін новою постановою дещо обмежив умови отримання додаткової винагороди 100 тисяч грн.

Так, винагорода 100 тисяч грн виплачується військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби).

Тобто, особа має перебувати безпосередньо у районах ведення (здійснення) заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Також пункт 1 доповнили після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки), розмір додаткової винагороди може бути збільшений відповідно до умов та розмірів, визначених Міністерством оборони, але не більше ніж до 50 000 гривень”.

Відповідно до змін, до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень, будуть включати осіб, зазначених у цьому пункті, у тому числі тих, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, а для поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту - із участю у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії;

Відповідно й уточнено, що виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої у цьому пункті, здійснюється також сім’ям осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора,у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Також в іншій редакції викладено пункт 2-1 Постанови – обмежено можливості щодо встановлення додаткової винагороди очільниками міністерств та держорганів.

Так, до змін цей пункт звучав так:

“Установити, що порядок і умови виплати додаткової винагороди, а також одноразової грошової допомоги, передбачених цією постановою, визначаються керівниками відповідних міністерств та державних органів”.

Після змін керівники зможуть встановити додаткову винагороду до 30 тисяч грн:

“Установити, що керівники відповідних міністерств та державних органів визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди, одноразової грошової допомоги, розміри виплати додаткової винагороди в розмірі до 30 000 гривень”.

Нагадаємо, протягом 2022 року Міноборони профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення воїнів та додаткові виплати, ніж було у 2021 році.