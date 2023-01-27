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​У Британії пропонують побудувати завод із виробництва зброї для України

"Нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна зможе захистити себе".

​У Британії пропонують побудувати завод із виробництва зброї для України
Фото: EPA/UPG

Голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що в Польщі має бути побудований "величезний завод з виробництва зброї", щоб допомогти Україні виграти війну проти російських загарбників.

Про це він заявив виданню The Telegraph, передає "Європейська правда".

Еллвуд заявив, що західні уряди продемонстрували відсутність стратегічної далекоглядності у своїх планах допомогти Україні "вижити і процвітати".

Депутат-консерватор привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, але заявив, що модель поставок Києву з різними ланцюжками поставок і типами боєприпасів "нежиттєздатна".

"Це просто недоцільно в довгостроковій перспективі. Танки сьогодні - так. Але нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна зможе захистити себе", - сказав він.

В умовах, коли західні військові запаси скорочуються, Еллвуд вважає, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію. Його концепція може бути заснована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.

"Давайте зробимо те ж саме з Україною, щоб вони могли закуповувати власне обладнання за своїми специфікаціями, можливо, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок поставок", - сказав Еллвуд.

Нагадаємо, 14 лютого у штаб-квартирі НАТО пройде окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване США. Раніше повідомлялося, що західні союзники обговорюють постачання Україні винищувачів. Для України боротьба за постачання західних танків була лише початком.

Зазначалося, що міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти Росії.

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