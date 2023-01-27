Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
ГоловнаСвіт

ЄС пропонує нові санкції проти Білорусі, - ЗМІ

Нові санкції ЄС націлені на енергетику та технології.

ЄС пропонує нові санкції проти Білорусі, - ЗМІ
Фото: Офіс президента

Європейський Союз запропонував новий пакет широких санкцій проти Білорусі за її підтримку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, які є у видання.

“Запропоновані заходи приведуть Мінськ до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на Росію, включаючи обмеження на ключові технології та енергетичний сектор країни”, - йдеться у повідомленні.

Євросоюзом запропоновані наступні заходи:

  • Заборона на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни
  • Санкції щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота
  • Торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг
  • Заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторах країни та ключових джерелах доходу

Як і у випадку з санкціями проти РФ, пропозиції передбачають виключення щодо ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також пільг на відповідні фінансові операції за участю підсанкційних осіб. 

Законодавство дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів. 

Нагадаємо, в МЗС Польщі розраховують, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде найсуворішим.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також