ЄС пропонує нові санкції проти Білорусі, - ЗМІ

Нові санкції ЄС націлені на енергетику та технології.

Європейський Союз запропонував новий пакет широких санкцій проти Білорусі за її підтримку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, які є у видання.

“Запропоновані заходи приведуть Мінськ до багатьох пакетів санкцій, які ЄС раніше наклав на Росію, включаючи обмеження на ключові технології та енергетичний сектор країни”, - йдеться у повідомленні.

Євросоюзом запропоновані наступні заходи:

Заборона на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни

Санкції щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота

Торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг

Заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторах країни та ключових джерелах доходу

Як і у випадку з санкціями проти РФ, пропозиції передбачають виключення щодо ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також пільг на відповідні фінансові операції за участю підсанкційних осіб.

Законодавство дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів.

Нагадаємо, в МЗС Польщі розраховують, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде найсуворішим.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.