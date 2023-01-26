Російські окупаційні війська обстріляли дві громади Сумщини

На щастя, у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих.

Протягом дня 26 січня росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, Білопільську громаду ворог обстріляв двічі. По Павлівках противник бив із мінометів (11 прильотів), а також Волфине обстріляли із гранатомету (6 прильотів).

Також росіяни обстріляли Великописарівську громаду із міномету, 2 прильоти.

У всіх випадках без жертв і постраждалих.

“Жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини на даний час немає”, - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, рсійські окупанти вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради у Херсонській області. Від обстрілу загинув один співробітник, ще четверо отримали поранення.