Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади Сумщини

На щастя, у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих. 

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

Протягом дня 26 січня росіяни обстріляли Білопільську та Великописарівську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, Білопільську громаду ворог обстріляв двічі. По Павлівках противник бив із мінометів (11 прильотів), а також Волфине обстріляли із гранатомету (6 прильотів).

Також росіяни обстріляли Великописарівську громаду із міномету, 2 прильоти. 

У всіх випадках без жертв і постраждалих. 

“Жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини на даний час немає”, - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, рсійські окупанти вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради у Херсонській області. Від обстрілу загинув один співробітник, ще четверо отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також