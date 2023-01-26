Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Це зло, цю російську агресію можна й треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною – треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів”, - наголосив президент.

Він додав - кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, - це аргументи, чому потрібно більше зброї, бо тільки зброя знешкоджує терористів.

“І я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони й хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію – є відповідне рішення Канади, я дякую за це. Вже 12 країн є в нашій танковій коаліції”, - повідомив голова держави.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні завдяки наданим Україні системам ППО й завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і “Шахедів”. Це як мінімум сотні врятованих життів і десятки збережених об’єктів інфраструктури.

“І я дякую нашим Повітряним силам, кожному й кожній, хто минулої ночі, вранці та вдень забезпечував захист України від ракет і дронів терористів. А особливо хочу відзначити воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад. Але, на жаль, лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Тим паче, коли терористи застосовують балістичні ракети. Сьогодні були влучання ракет. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім рідним і близьким”, – зазначив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський підкреслив - на цей російський терор потрібні асиметричні відповіді. Потрібен новий рух наших сил на фронті. Потрібно забезпечити поразки наземних сил терористів. Хоч би що там планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою.

Сьогодні на Ставці обговорили ситуацію на Донеччині. Бахмут, Вугледар і загалом битва за Донбас. Детально на Ставці обговорили й те, до чого варто готуватися найближчими місяцями. Це стосується й постачання озброєнь і снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони.

“Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці – щодо наявних дефіцитів та відновлення після ударів терористів. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання. Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів”, - сказав президент.

Він уточнив, що найскладніша ситуація – в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях.

“На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде”, - пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, скандального нардепа Миколу Тищенка через візит до Таїланду виключили одразу з партії та фракції.