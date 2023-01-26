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Через масований обстріл Росії постраждало декілька магістральних підстанцій, - глава Укренерго

Наразі ситуацію в енергосистемі стабілізували.

Через масований обстріл Росії постраждало декілька магістральних підстанцій, - глава Укренерго
Володимир Кудрицький
Фото: Скріншот відео

Через масований обстріл Росії 26 січня постраждало декілька магістральних підстанцій.

Про це в етері телемарафону повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, всю ніч на 26 січня тривала атака дронами, вдень енергетична інфраструктура України потрапила під ракетні обстріли.

"Загинуло багато людей, на жаль. Загинув і наш колега, ще двоє співробітників нашої компанії отримали поранення", - розповів Кудрицький.

Він додав, що наразі ситуацію в енергосистемі стабілізували, найбільші проблеми залишаються тільки в Одеському регіоні. "Там заживлена критична інфраструктура, ми приступаємо разом з обленерго разом до заживлення споживачів", - сказав Кудрицький.

"В інших регіонах країни ситуація вже стабілізована, ми перейшли до відключень за графіками. І це при тому, що сьогодні був масований обстріл, зокрема, постраждало декілька магістральних підстанцій", - зазначив очільник Укренерго.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом доби 26 січня російські окупанти завдали 37 авіаційних ударів, 17 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136, а також здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких було знищено, та 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Росія після масованої атаки здійснила ще одну спробу атакувати Одеську область. Сили ППО відбили напад

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