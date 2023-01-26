"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Херсонщині окупанти облаштували катівню в будівлі поліції

Для цього використали приміщення колишнього Горностаївського райвідділу УМВС.

​На Херсонщині окупанти облаштували катівню в будівлі поліції
Катівня на Миколаївщині.
Фото: СБУ

Російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загарбники продовжують поводити контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах області. Вороги активно розшукують українських патріотів. 

У Генштабі зазначили, що в катівню можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України.

Нагадаємо, раніше оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також