​На Херсонщині окупанти облаштували катівню в будівлі поліції

Російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загарбники продовжують поводити контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах області. Вороги активно розшукують українських патріотів.
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У Генштабі зазначили, що в катівню можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України.
Нагадаємо, раніше оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей.