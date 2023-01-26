​На Херсонщині окупанти облаштували катівню в будівлі поліції

Для цього використали приміщення колишнього Горностаївського райвідділу УМВС.

Російські окупанти облаштували катівню в будівлі колишнього Горностаївського райвідділу УМВС на Херсонщині.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загарбники продовжують поводити контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах області. Вороги активно розшукують українських патріотів.

У Генштабі зазначили, що в катівню можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України.

Нагадаємо, раніше оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей.