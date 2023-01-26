Також ліквідували майже все відділення особового складу рашистів.

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На Бахмутському напрямку нацгвардійці знищили ворожий склад боєприпасів та особовий склад ворога.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Російський склад виявила аеророзвідка 3 бригади. Тоді за допомогою мінометного розрахунку українські бійці нанесли по нього вогневе ураження.

На складі рашисти зберігали гранатомети, АГС, гранати та боєприпаси для стрілецького озброєння.

Також українські захисники ліквідували майже все відділення особового складу рашистів.

Нагадаємо, днями бійці спеціального призначення Національної гвардії знищили три російські танки та дві броньовані машини піхоти.

Раніше гвардійці ліквідували декілька засідок окупантів на Луганщині.