Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Бахмутському напрямку нацгвардійці знищили ворожий склад боєприпасів

Також ліквідували майже все відділення особового складу рашистів.

На Бахмутському напрямку нацгвардійці знищили ворожий склад боєприпасів
Фото: скриншот відео

На Бахмутському напрямку нацгвардійці знищили ворожий склад боєприпасів та особовий склад ворога.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Російський склад виявила аеророзвідка 3 бригади. Тоді за допомогою мінометного розрахунку українські бійці нанесли по нього вогневе ураження.

На складі рашисти зберігали гранатомети, АГС, гранати та боєприпаси для стрілецького озброєння.

Також українські захисники ліквідували майже все відділення особового складу рашистів.

Нагадаємо, днями бійці спеціального призначення Національної гвардії знищили три російські танки та дві броньовані машини піхоти.

Раніше гвардійці ліквідували декілька засідок окупантів на Луганщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також