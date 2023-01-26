Росіяни обстріляли селище Дворічна на Харківщині, є загиблі

До цього загарбники вдарили по Козачій Лопані в Харківському районі.

Вдень 26 січня російські окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, загинули двоє цивільних: чоловік та жінка.

"Деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються", - зазначив Синєгубов.

Раніше він повідомив про обстріли Козачої Лопані в Харківському районі.

"Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка. Крім того, ворог обстріляв Куп'янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок", - написав керівник ОВА на своїх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, 26 січня через черговий масований обстріл України росіянами загинуло щонайменше 11 людей.

Також нині рашисти вдарили по селищу Очеретине на Донеччині, загинули 2 людини.