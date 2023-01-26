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Уламки російської ракети дістали з озера одного із районів Київщини

На місці працюють правоохоронці.

Уламки російської ракети дістали з озера одного із районів Київщини
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Уламки російської ракети Х-55 дістали з озера одного із районів Київщини.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

"Х-55 - саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян. Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного із районів Київщини. Чергові докази злочинів армії російської федерації і відмінні результати роботи наших сил ППО", - йдеться в повідомленні.

Нєбитов додав, що наразі правоохоронці оглядають місце події. 

Нагадаємо, 26 січня Сили протиповітряної оборони збили всі російські крилаті ракети, випущені росіянами у бік Києва.

Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів Київської області.

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