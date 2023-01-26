​Росіяни випустили в напрямку Києва 15 крилатих ракет, усі вони збиті силами ППО

Сили протиповітряної оборони збили понад 15 російських крилатих ракет, випущених в напрямку Києва.

Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація.

“Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті”, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Однак, за його словами, небезпека повітряних ударів не минула, тому потрібно перебувати в укриттях до завершення тривоги.

Нагадаємо, зранку 26 січня по всій території України оголошена повітряна тривога. На Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Вінничині і Одещині працювали системи ППО.