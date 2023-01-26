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​З початку широкомасштабного вторгнення окупанти вбили 1 320 цивільних на Донеччині

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби росіяни вбили одного цивільного і поранили сімох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.  

“За 25 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще семеро людей в області зазнали поранень”, – йдеться у повідомленні.

З початку широкомасштабного вторгнення від дій окупантів загинули 1 320 людей на Донеччині, поранення отримали 2 896 цивільних.

 

Нагадаємо, попри чисельні втрати ворог продовжує наступ на Бахмутському напрямку. 

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