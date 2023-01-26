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Кулеба говорив з Верховним комісаром ООН про захист українських біженців

Йшлося, зокрема, про розбудову інфраструктури МЗС, необхідну для цього.

Кулеба говорив з Верховним комісаром ООН про захист українських біженців
Фото: Твіттер Дмитра Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді захист українців.

“Філіппо Гранді і я обговорили гуманітарну допомогу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, захист громадян України та дітей”, – написав міністр у Твіттері

Під час зустрічі йшлося, зокрема, про співробітництво у розвитку інфраструктури Міністерства закордонних справ, необхідної для захисту та допомоги українським біженцям.

Нагадаємо, війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни

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