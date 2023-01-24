Кулеба назвав три способи припинення російських ударів по енергоінфраструктурі

Він взяв участь у засіданні керівників МЗС G7.

Існують три основні способи для того, щоб вирішити проблему постійних обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба розповів, що він взяв участь у засіданні керівників МЗС країн G7. Міністр подякував усім країнам, які погодилися надати Україні нову допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої через російські удари.

"Існує три основні способи вирішення проблеми російських ударів по енергосистемі України: 1) надання Україні більшої кількості систем ППО; 2) більше обладнання для відновлення енергосистеми, що було в центрі уваги на сьогоднішній зустрічі; 3) жорсткі санкції проти російської ракетної промисловості", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що за словами Кулеби, наразі вдалося розблокувати надання Україні партнерами майже всі видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.