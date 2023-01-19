Залишилося розблокувати надання Україні винищувачів і далекобійних ракет, - Кулеба

На початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї.

Наразі вдалося розблокувати надання Україні партнерами майже всі видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді”, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі в швейцарському Давосі.

Кулеба зауважив, що на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад він навів Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer. Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає передання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії та діаспори.

“Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найбільш найпотрібнішої зброї буде завершений”, - підсумував міністр.

Окрім того він заявив, що Україна усвідомлює наміри Росії перемогти на полі бою, але головна мета залишається незмінною – повна деокупація всієї території.

“Ми розуміємо, наскільки важливим є нинішній рік, ми усвідомлюємо наміри Росії. Ми маємо бути готовими до її спроб перемогти на полі бою і не допустити цього. Але наші цілі у війні залишаються незмінними – повне відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”, - сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що на запитання, коли він відкоркує пляшку шампанського за перемогу України, він дає дуже просту відповідь: коли останній квадратний сантиметр української території повернеться під контроль України.

Глава української дипломатії зауважив, що до головної мети додається багато інших – правосуддя, репарації, повоєнне відновлення, гарантії того, що Росія не повторить агресії.

За словами Кулеби, його часто запитують, чи відновлення територіальної цілісності України включає Крим.

“Коли журналісти чи політики додають “включно з Кримом”, вони мимоволі посилюють російський наратив, що Крим – це щось особливе, що є територія України і територія Криму. Цього не слід робити. Має бути один простий підхід: Крим не відрізняється від Херсона, Донецька, Луганська, Харкова, Києва чи будь-якого українського міста”, - акцентував Кулеба.

Він зазначив, що це все Україна, і кожний шматочок нашої землі має повернутися під наш контроль.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні танки Leopard, не очікуючи на рішення Німеччини. Рішення щодо передачі танків має вирішальне значення для України через ймовірність повторного наступу Росії.