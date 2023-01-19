​Ганебна заява Лаврова паплюжить пам’ять жертв Голокосту, – у МЗС України засудили порівняння росіян з євреями

У МЗС України засудили заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якій він порівняв сучасних росіян з євреями, що стали жертвами Голокосту.

Про це повідомляє у Facebook МЗС України.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що Лавров “порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту”.

“Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити “російське питання”. Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту”, – наголосив Ніколенко.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба "вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів".

“Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Лаврова. На Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву”, – зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, Сергій Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером і Наполеоном.

"Так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, з тим самим завданням – остаточного вирішення "російського питання".

Європейський єврейський конгрес вимагає від Лаврова вибачення через порівняння росіян із жертвами Голокосту: "Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова просити вибачення і відкликати ці коментарі".